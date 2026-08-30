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Αθλητικά

Ελλάδα – Ισπανία: Λιγότερα από 2.500 εισιτήρια απομένουν για το παιχνίδι στο Telekom Center Athens

Γεμάτο θα είναι το γήπεδο για τον κρίσιμο αγώνα της γαλανόλευκης
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει αύριο (31/8, 19.00) την Ισπανία και όπως όλα δείχνουν ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί με το Telekom Center Athens γεμάτο, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 2.500 εισιτήρια διαθέσιμα.

Οι φίλαθλοι έχουν αγκαλιάσει για μία ακόμη φορά την επίσημη αγαπημένη στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 και αποδεικνύουν στην πράξη πως είναι πάντα δίπλα στην Εθνική Ελλάδας.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας, αλλά όχι η διαδικασία μέσω gov.

Παιδιά ως πέντε ετών εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο eok-tickets@basket.gr.

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Αθλητικά
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