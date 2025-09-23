Αθλητικά

Ο Σακίλ Ο’Νιλ έπαιξε μουσική σε πάρτι 21χρονου μοντέλου του Onlyfans στο Λας Bέγκας

Dj σε πάρτι μοντέλου ο Αμερικάνος πρώην μπασκετμπολίστας
Ο Σακίλ Ο'Νιλ στο γήπεδο των Λέικερς
Ο Σακίλ Ο'Νιλ στο γήπεδο των Λέικερς/EPA/JOHN G. MABANGLO SHUTTERSTOCK OUT

Ο Σακίλ Ο’Νιλ έχει σταματήσει αρκετά χρόνια το μπάσκετ, μετά από την πλούσια καριέρα του στους Λέικερς και όχι μόνο έχει ασχοληθεί με αρκετές διαφορετικές δουλειές. Αυτή τη φορά, τράβηξε τα βλέμματα ως dj σε πάρτι 21χρονου μοντέλου του Onlyfans.

Στο Λας Βέγκας βρέθηκε ο Σακίλ Ο’Νιλ για να παίξει μουσική στο πάρτι της Σόφι Ρέιν, που εργάζεται στο Onlyfans. Μετά λοιπόν, από την πλούσια καριέρα στο μπάσκετ, ο αναλυτής πλέον Ο’Νιλ παίζει και μουσική.

 
 
 
 
 
Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική, παίζοντας σε ορισμένες ταινίες. Ο Αμερικάνος έχει παίξει μουσική και σε διάφορα φεστιβάλ, στην Αμερική, αλλά και στη Μύκονο.

Αθλητικά
