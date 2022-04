Ο Σακίλ Ο’Νιλ κατέκτησε τρία σερί πρωταθλήματα με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Βλέποντας όμως τους “λιμνάνθρωπους” να έχουν αποκλειστεί από την post season, δεν δίστασε να τους τρολάρει.

Ο Σακίλ Ο’Νίλ και το υπόλοιπο πάνελ της εκπομπής στο TNT, “σχολίασαν” με τον δικό τους χιουμοριστικό τρόπο την αποτυχία των Λέικερς, να προκριθούν έστω στα play in του ΝΒΑ.

Όλοι εμφανίστηκαν με καλοκαιρινά αξεσουάρ, πετσέτες θαλάσσης… μέχρι μπάλες για την παραλία και φώναξαν «1-2-3… (σα να λέμε «Μύκονοοοος», μιας και το τουριστικό θέρετρο στο Μεξικό αποτελεί πόλο έλξης για τους Αμερικανούς τουρίστες), αφού οι Λέικερς ξεκινούν από Απρίλιο μήνα τις διακοπές τους.

With the Lakers officially eliminated from the postseason, it’s time for “1, 2, 3… Cancun!” 🏖 pic.twitter.com/dJXVwIADKf