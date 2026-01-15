Αθλητικά

Ο Σάμου της Πόρτο αγνόησε τη χειραψία του Παυλίδη και του έδειξε το σήμα των «δράκων»

Ασέβεια στο πρόσωπο του Έλληνα επιθετικού από τον παίκτη της Πόρτο
Η διαμάχη του Παυλίδη με τον Σάμου
Η διαμάχη του Παυλίδη με τον Σάμου

Η Πόρτο κέρδισε 1-0 την Μπενφίκα στον προημιτελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας και ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε μία κόντρα με τον επιθετικό των νικητών Σάμου Ομοροντιόν.

Ο Παυλίδης όταν είχε ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Πόρτο – Μπενφίκα πήγε να δώσει το χέρι του στον Σάμου και αυτός όχι απλά δεν του ανταπέδωσε την κίνηση, του έδειξε με έντονο τρόπο το σήμα της Πόρτο, με τον Έλληνα επιθετικό να γελάει.

Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη και ο Ισπανός επιθετικός, με καταγωγή από τη Νιγηρία δέχτηκε έντονη κριτική και έγινε viral στα social media.

 

Στο παιχνίδι την διαφορά έκανε το γκολ του Μπέντναρεκ στο 15′ και η Πόρτο θα μάθει τον αντίπαλό από το παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη AVS (04/02/26).

