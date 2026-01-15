Ο Σάμου της Πόρτο αγνόησε τη χειραψία του Παυλίδη και του έδειξε το σήμα των «δράκων»

Η Πόρτο κέρδισε 1-0 την Μπενφίκα στον προημιτελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας και ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε μία κόντρα με τον επιθετικό των νικητών Σάμου Ομοροντιόν.

Ο Παυλίδης όταν είχε ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Πόρτο – Μπενφίκα πήγε να δώσει το χέρι του στον Σάμου και αυτός όχι απλά δεν του ανταπέδωσε την κίνηση, του έδειξε με έντονο τρόπο το σήμα της Πόρτο, με τον Έλληνα επιθετικό να γελάει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη και ο Ισπανός επιθετικός, με καταγωγή από τη Νιγηρία δέχτηκε έντονη κριτική και έγινε viral στα social media.

Imagem desta noite

Samu mostra ao Pavlidis qual é o melhor clube do mundo ?￰ﾟﾤﾍ?#fcp #fcporto #FCPSLB pic.twitter.com/9CMENetpWj — DRAGÃO ETERNO (@DragaoEternoo) January 15, 2026

Στο παιχνίδι την διαφορά έκανε το γκολ του Μπέντναρεκ στο 15′ και η Πόρτο θα μάθει τον αντίπαλό από το παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη AVS (04/02/26).