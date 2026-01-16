Αθλητικά

Ο Σαντίνο Αντίνο υπογράφει στον Παναθηναϊκό – Το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής

Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της μεταγραφικής βόμβας του τριφυλλιού
Τα τυπικά απομένουν προκειμένου ο Παναθηναϊκός να ντύσει στα πράσινα τον Σαντίνο Αντίνο. Ο νεαρός Αργεντινός εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ αναμένεται τις επόμενες ώρες να υπογράψει το νέο συμβόλαιο του με το τριφύλλι και να έρθει στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να ανακοινωθεί και να ενσωματωθεί στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός παλεύει εδώ και αρκετό καιρό τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ να βάζει αρκετά εμπόδια, ωστόσο στο τέλος πείστηκε να αφήσει τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, αφού η διοίκηση της πράσινης ΠΑΕ έδωσε γη και ύδωρ στους Αργεντινούς για να τον αποκτήσουν.

Ο Αντίνο έχει αγωνιστεί 45 φορές με τη Γοδόι Κρουζ, μετρώντας οκτώ γκολ και πέντε ασίστ, ενώ θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους μεσοεπιθετικούς της Αργεντινής.

