Ο Σέιμπεν Λι έφθασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό: «Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε»

Ο Σέιμπεν Λι είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τον Αμεριοκανό γκαρντ να φθάνει το βράδυ της Πέμπτης (27/02/25) και στην Ελλάδα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Προλαβαίνοντας τα χρονικά όρια των μετεγγραφών, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Σέιμπεν Λι από τη Μανίσασπορ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον περιμένει να ενσωματωθεί στην ομάδα, μετά την επιστροφή της από τη Μπολόνια και το παιχνίδι με τη Βίρτους στη Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ έστειλε πάντως και το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης των Πειραιωτών, αναφέροντας τα εξής: “Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού. Είμαι ο Σέιμπεν Λι. Είμαι ενθουσιασμένος που έφτασα εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να παίξω μπροστά σας”.

Saben Lee has a message for you! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/nsXt1l25dt