Ο Σενγκούν αποκάλεσε «γαμ@@@ σκύλα» γυναίκα διαιτητή και αργότερα απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του

Ο παίκτης των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκουν, στον αγώνα της Τετάρτης ((04/02) με τους Σέλτικς έβρισε χυδαία μία γυναίκα διαιτητή και λίγες μέρες αργότερα απολογήθηκε για την στάση του.

Ο Αλπερέν Σενγκούν αποκάλεσε «γαμ@@@ σκύλα» τη διαιτητή, Τζένα Ρενό, και αποβλήθηκε από το παιχνίδι, που οι Ρόκετς ηττήθηκαν από τους Σέλτικς και το Σάββατο (07/02) αφού η ομάδα του νίκησε τους Θάντερ ενημέρωσε ότι ζήτησε συγγνώμη μετά το περιστατικό.

Alperen Sengun calls NBA referee Jenna Reneau a “f*cking b*tch” and gets ejected.



The broadcast was celebrating National Girls & Women in Sports Day. pic.twitter.com/ClwhKPhxWI — Big-O (@daboio) February 5, 2026

«Ήταν ανώριμο εκ μέρους μου. Ήταν μια στιγμή και είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω, αλλά ένιωσα άσχημα γι’ αυτό. Μερικές φορές δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου, αλλά θα έπρεπε να το ξέρω καλύτερα. Το διόρθωσα και μετά πήγα στα αποδυτήρια και ζήτησα συγγνώμη.

Της έσφιξα το χέρι και της είπα ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Απλά συνέβη στην ένταση της στιγμής. Τότε κατάλαβε και όλα πήγαν καλά και για τις δύο πλευρές», ανέφερε ο Αλπερέν Σενγκούν.

Όλα συνέβησαν για ένα φάουλ που δεν πήρε σε μία μονομαχία στο παιχνίδι με τους Σέλτικς και ενώ το σκορ ήταν 103-78 υπέρ των πρασίνων.