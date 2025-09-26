Ο Σέρχιο Μπουσκέτς «κρεμάει τα παπούτσια» του – Το «αντίο» της Μπαρτσελόνα σε έναν θρύλο της

Το τέλος μιας σπουδαίας καριέρας πλησιάζει για τον Σέρχιο Μπουσκέτς, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε ότι ο Ισπανός μέσος -που έγραψε ιστορία με την Μπαρτσελόνα– θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά το φινάλε της εφετινής σεζόν στο MLS.

Προϊόν των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, ο Σέρτζιο Μπουσκέτς αγωνίστηκε επί 18 χρόνια στους Καταλανούς, μετρώντας πάνω από 700 εμφανίσεις, εννέα πρωταθλήματα και τρία Champions League. Στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι, του Τζόρντι Άλμπα και του Λουίς Σουάρες μετακόμισε το 2023 στο Μαϊάμι, όπου κατέκτησε το Leagues Cup και το Supporters’ Shield.

Με τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας πραγματοποίησε 143 συμμετοχές, κατακτώντας το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική και το Euro 2012 σε Πολωνία και Ουκρανία.

“Ήρθε η ώρα να πω αντίο. Είμαι χαρούμενος, περήφανος και ευγνώμων για αυτή την απίστευτη πορεία σχεδόν 20 χρόνων”, ανέφερε σε μήνυμά του ο 37χρονος άσος, που θα ολοκληρώσει την καριέρα του στα πλέι οφ του MLS.

Read more about Busi's final season with the club here: https://t.co/slFNlOolXu pic.twitter.com/uip3YUYE4N

Λίγο μετά, η Μπαρτσελόνα πόσταρε μια φωτογραφία του στα social media και είπε το δικό της “αντίο” στον θρύλο της ομάδας -όπως τον χαρακτήρισε- ευχαριστώντας τον για όλα όσα έδωσε στους “μπλαουγκράνα” για 15 χρόνια.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025

“Η ομάδα της ζωής σου. Ένας θρύλος στην ομάδα μας. Σε ευχαριστούμε για όλες τις ποδοσφαιρικές στιγμές Σέρχιο” σχολίασαν οι Καταλανοί.