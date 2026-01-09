Ο Σεσκ Φάμπρεγκας «υποκλίθηκε» στον Τάσο Δουβίκα: «Μυρίζεται πότε πρέπει να επιτεθεί και βάζει γκολ καθαρού σέντερ φορ»

Ο Τάσος Δουβίκας πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την Κόμο στην ιταλική Serie A και προπονητής του, Σεσκ Φάμπρεγκας, αποθέωσε τον Έλληνα επιθετικό για την εικόνα του στο γήπεδο.

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας στάθηκε στη βελτίωση του Τάσου Δουβίκα την τελευταία διετία στην ομάδα του και “υποκλίθηκε” στο ταλέντο του διεθνούς στράικερ, για τον τρόπο που… μυρίζεται το γκολ.

Οι δηλώσεις του Φάμπρεγκας

«Πέρυσι, όταν θέλαμε να φέρουμε έναν επιθετικό, υπήρχαν τρία ονόματα στο τραπέζι. Τον πήραμε γιατί όπου κι αν ήταν πάντα έβαζε γκολ. Στην Ισπανία κινούνταν διαφορετικά, είναι δυνατός και επιτίθεται στο χώρο.

Φαινόταν ότι είχε μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Όταν βλέπεις τα γκολ που έχει σκοράρει, είναι γκολ «καθαρού» σέντερ φορ. Ξέρει να διαβάζει πώς δυσκολεύεται ο αμυντικός, εναντίον ποιου παίζει, μυρίζεται πότε πρέπει να επιτεθεί και πότε να έρθει να πάρει την μπάλα.

Όταν ήρθε εδώ, το ζήτημα ήταν περισσότερο το παιχνίδι υποστήριξης, να υποδέχεται την μπάλα. Γιατί ο Χόιλουντ ή ο Λουκάκου πάντα αποδίδουν; Γιατί ο Λαουτάρο είναι το νούμερο ένα στην Ιταλία;

Επειδή ξέρουν τι να κάνουν όταν τους φτάνει η μπάλα και μπορούν να σε καταστρέψουν. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι μαζί του γιατί όταν δουλεύεις με τέτοιους παίκτες και έπειτα στη συνέχεια βελτιώνονται στο γήπεδο, για μένα αυτό μετράει πολύ».