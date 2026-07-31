Κύπελλο Ελλάδας: Τα πρώτα «ζευγάρια» στα προκριματικά

Η ΕΠΟ πραγματοποίησε την πρώτη κλήρωση για το Κύπελλο Ελλάδας της σεζόν 2026-27 και έτσι, βγήκαν τα πρώτα “ζευγάρια” για τα προκριματικά της διοργάνωσης, που θα περιλαμβάνει και φέτος League Phase.

Η αρχή θα γίνει με το παιχνίδι Τρίκαλα – ΑΕΛ Novibet στον πρώτο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο και προκύπτει μετά την εξασφάλιση ενός “εισιτηρίου” από τον ΑΟΤ, μέσω της κατάκτησης του τροπαίου στο περσινό Κύπελλο Ερασιτεχνών.

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Ο νικητής θα συμπληρώσει τα “ζευγάρια” στο δεύτερο προκριματικό γύρο, στον οποίο θα συμμετάσχουν κανονικά και ομάδες από τη Super League, χωρίς όμως, τους 4 “μεγάλους”, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Τα «ζευγάρια» στο Κύπελλο Ελλάδας

1ος Προκριματικός Γύρος

Τρίκαλα – ΑΕΛ Novibet

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2ος Προκριματικός Γύρος

Athens Kallithea – Νικητής ζευγαριού Τρίκαλα – ΑΕΛ Novibet

Ηρακλής – Βόλος

Ατρόμητος – Πύργος

Ζάκυνθος – Κηφισιά

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης

Ελλάς Σύρου – Μαρκό

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς

Καλαμάτα – Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός – Πανθρακικός