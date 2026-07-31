Συγκίνησε ο Πάολο Μαλντίνι για τον Φράνκο Μπαρέζι: «Με προστάτεψες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως έφηβο και με ενέπνευσες ως άνδρα»

Ο Φράνκο Μπαρέζι πέθανε σε ηλικία 66 ετών και ο επί χρόνια συμπαίκτης του και διάδοχός του στην αρχηγία της Μίλαν, Πάολο Μαλντίνι, τον αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση που “έσπασε καρδιές”.

Ο θάνατος του Φράνο Μπαρέζι έχει βυθίσει στο πένθος την Ιταλία, τη Μίλαν, αλλά και ολόκληρο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον Πάολο Μαλντίνι να αποχαιρετά το είδωλό του, ευχαριστώντας τον για όσα του προσέφερε στην καριέρα του.

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Οι δύο Ιταλοί ποδοσφαιριστές αποτέλεσαν ένα από τα πιο σπουδαία αμυντικά δίδυμα στην ιστορία του αθλήματος, ενώ η 4άδα με Μπαρέζι, Κοστακούρτα, Μαλντίνι και Τασότι, θεωρείται ακόμη και σήμερα, μία από τις κορυφαίες όλων των εποχών.

Η ανάρτηση του Πάολο Μαλντίνι

“Αντίο, Φράνκο. Σήμερα νιώθω ακριβώς όπως τότε που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούσες να βγεις στο γήπεδο δίπλα μας: πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;

Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, τι σημαίνει η αφοσίωση στη φανέλα και η αξία του να είσαι ένας αληθινός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου, κάθε μέρα: λίγα λόγια, αλλά πάρα πολλές πράξεις.

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Με προστάτεψες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως έφηβο και με ενέπνευσες ως άνδρα. Ήσουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να παίξω.

Μια θερμή αγκαλιά σε όλη την οικογένειά σου, ειδικά στη σύζυγό σου Μάουρα και στα παιδιά σου, τον Εντουάρντο και τον Τζιανναντρέα. Θα μας λείψεις, Αρχηγέ. Αλλά το φως του άστρου σου θα συνεχίσει να μας συνοδεύει για πάντα.”