Αθλητικά

Ο Σίριλ Ντέσερς έκανε την πρώτη του προπόνηση στον Παναθηναϊκό

Ο Νιγηριανός επιθετικός μπήκε στην προετοιμασία των «πρασίνων»
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Σίριλ Ντέσερς έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, συμμετέχοντας στην προετοιμασία των “πρασίνων” ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Οι διεθνείς του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις της ομάδας, με τον Σίριλ Ντέσερς να.. σηκώνει μανίκια. Ο Νιγηριανός φορ, αμέσως μετά την ανακοίνωση της μετεγγραφής του, ταξίδεψε στην Αφρική για να ενισχύσει την εθνική του ομάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ, γεγονός που δεν του επέτρεψε να προπονηθεί νωρίτερα με την ομάδα.

Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Αταμάν ενόψει του Ελλάδα – Τουρκία: Οι διαιτητές να δίνουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν ονόματα, εδώ που φτάσαμε θέλουμε την κούπα
Για μια ακόμα φορά, ο Τούρκος κόουτς αναφέρθηκε σε διαφορά αντιμετώπισης των διαιτητών, απέναντι στους παίκτες “δείχνοντας” τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν (ΦΩΤΟ REUTERS 12
Newsit logo
Newsit logo