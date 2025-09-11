Ο Σίριλ Ντέσερς έκανε την πρώτη του προπόνηση στον Παναθηναϊκό

Ο Σίριλ Ντέσερς έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, συμμετέχοντας στην προετοιμασία των “πρασίνων” ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Οι διεθνείς του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις της ομάδας, με τον Σίριλ Ντέσερς να.. σηκώνει μανίκια. Ο Νιγηριανός φορ, αμέσως μετά την ανακοίνωση της μετεγγραφής του, ταξίδεψε στην Αφρική για να ενισχύσει την εθνική του ομάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ, γεγονός που δεν του επέτρεψε να προπονηθεί νωρίτερα με την ομάδα.

Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.