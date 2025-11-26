Αθλητικά

Ο Σλούκας διαπραγματεύτηκε τα ρεπό με τον Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν

Τέσσερις μέρες ξεκούρασης κέρδισε ο αρχηγός των πρασίνων
Σλούκας
Ο Σλούκας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός με πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στην Παρτιζάν πήρε την τέταρτη διαδοχική νίκη του στην Euroleague και πάτησε στην κορυφή της διοργάνωσης και ο Κώστας Σλούκας στα αποδυτήρια διαπραγματεύτηκε με τον προπονητή της ομάδας για τα ρεπό που θα πάρουν οι παίκτες.

«Αυτό που σας ενδιαφέρει ξέρω τι είναι. Οπότε πόσες μέρες θέλετε ρεπό», ρώτησε ο Αταμάν τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Σλούκα να παντά «την Κυριακή ατομική προπόνηση και τη Δευτέρα ομαδική».

Ο Αταμάν το δέχτηκε και οι παίκτες των πρασίνων το πανηγύρισαν και θα ξεκουραστούν για τέσσερις μέρες, ενόψει της δύσκολης συνέχειας που ακολουθεί σε όλες τις διοργανώσεις.

 

Οι πράσινοι επιστρέφουν στα παιχνίδια κόντρα στη Βαλένθια στο Telekom Center Athens (05/12/25, 21:15).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo