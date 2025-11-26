Ο Σλούκας διαπραγματεύτηκε τα ρεπό με τον Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν

Ο Παναθηναϊκός με πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στην Παρτιζάν πήρε την τέταρτη διαδοχική νίκη του στην Euroleague και πάτησε στην κορυφή της διοργάνωσης και ο Κώστας Σλούκας στα αποδυτήρια διαπραγματεύτηκε με τον προπονητή της ομάδας για τα ρεπό που θα πάρουν οι παίκτες.

«Αυτό που σας ενδιαφέρει ξέρω τι είναι. Οπότε πόσες μέρες θέλετε ρεπό», ρώτησε ο Αταμάν τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Σλούκα να παντά «την Κυριακή ατομική προπόνηση και τη Δευτέρα ομαδική».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αταμάν το δέχτηκε και οι παίκτες των πρασίνων το πανηγύρισαν και θα ξεκουραστούν για τέσσερις μέρες, ενόψει της δύσκολης συνέχειας που ακολουθεί σε όλες τις διοργανώσεις.

A post-game talk that took an… unexpected turn.



When Coach Ergin Ataman asked the big question, our captain Kostas Sloukas didn’t hold back and the negotiation that followed? Pure gold.



How many days off did our players actually get?



Enjoy the full speech exclusively on… pic.twitter.com/c2oXuqVeZ4 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 26, 2025

Οι πράσινοι επιστρέφουν στα παιχνίδια κόντρα στη Βαλένθια στο Telekom Center Athens (05/12/25, 21:15).