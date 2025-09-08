Ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε στον Άρη: «Εδώ είναι το σπίτι μου»

Τη φανέλα του Άρη φοράει -με κάθε επισημότητα- για τρίτη φορά στην καριέρα του ο Σωκράτης Διούδης, με τους “κίτρινους” να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους και τον έμπειρο τερματοφύλακα να υπογράφει διετές συμβόλαιο.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο Σωκράτης Διούδης έλυσε το συμβόλαιό του με την τουρκική Γκαζιαντέπ, έκτοτε προπονούταν μόνος του στη Θεσσαλονίκη και το μεσημέρι της Δευτέρας (08.09.2025) ανακοινώθηκε από τους “κίτρινους”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δήλωσή του που έκανε ο 32χρονος τερματοφύλακας, ανέφερε ότι επέστρεψε σπίτι του, κάτι που αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο.

Η σχετική ανακοίνωση:

|Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Διούδη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Για το προφίλ του Σωκράτη Διούδη, ο οποίος γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1993 στη Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεκινώντας από τις ακαδημίες του Συλλόγου, έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα το 2011. Μετά από δύο εξαιρετικές χρονιές κάτω από τα δοκάρια της ομάδας μας, έφυγε για πρώτη φορά από την Ελλάδα για λογαριασμό της Club Brugge.

Τον Ιούλιο του 2015 αγωνίστηκε ως δανεικός με τη φανέλα του Πανιωνίου και την αμέσως επόμενη χρονιά επέστρεψε στον ΑΡΗ. Μετά από 34 εξαιρετικές εμφανίσεις την αγωνιστική περίοδο 2016-’17, ο Διούδης μετακόμισε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Με τη φανέλα της αθηναϊκής ομάδας αγωνίστηκε για πεντέμισι χρόνια (125 συμμετοχές), ενώ το 2022 κατέκτησε το Κύπελλο. Τον Ιανουάριο του 2023 μετακόμισε στην Πολωνία για λογαριασμό της Zaglebie Lubin (36 συμμετοχές).

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία με τη φανέλα της Gaziantep FK, πραγματοποιώντας 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Σωκράτης Διούδης έχει διατελέσει διεθνής από τα αναπτυξιακά τμήματα της εθνικής Ελλάδας μέχρι και την Ανδρών.

Σωκράτη, καλώς ήρθες στο σπίτι σου!

«Εδώ είναι το σπίτι μου»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Σωκράτης Διούδης, δήλωσε στο arisfc.com.gr: «Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα. Επιστρέφω στην ομάδα που ανδρώθηκα και μεγάλωσα, επιστρέφω στην ομάδα που αγαπάω. Εδώ είναι το σπίτι μου. Γυρίζω πιο ώριμος και διψασμένος για επιτυχίες με τον ΑΡΗ και θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Όλοι μαζί και με τη βοήθεια των φιλάθλων μας θα τα καταφέρουμε»”.