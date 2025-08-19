Ο Σωτήρης Νίνης ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ιστορία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Σωτήρης Νίνης, αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα σε ηλικία 35 ετών.

Με μία ανακοίνωση με video μέσα και από τα social media του Παναθηναϊκού, ο Σωτήρης Νίνης ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, δηλώντας ευλογημένος για όσα έζησε στην πορεία του στους αγωνιστικούς χώρους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίνης είπε τα εξής: “Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο”.

Ο Σωτήρης Νίνης αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, πετυχαίνοντας γκολ σε ηλικία 16 ετών, 9 μηνών και 24 ημερών. Με τους “πράσινους” κατέκτησε ως πρωταγωνιστής και το νταμπλ του 2010, αλλά έκτοτε η καριέρα του πήρε την… κάτω βόλτα, έχοντας “χτυπηθεί” και από τους τραυματισμούς.

Μετά τον Παναθηναϊκό, ο Νίνης αγωνίστηκε επίσης στην Πάρμα, τον ΠΑΟΚ, τη Σαρλερουά, τη Μαλίν, τη Μακάμπι Πετάχ Τίκβα, τη Χάποελ Ασκελόν, το Βόλο, τον ΠΑΣ Γιάννινα και την Κηφισιά.