Ο Στεφ Κάρι και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς χρησιμοποιούν ρομπότ για τις προπονήσεις τους στο NBA

Οι νέες τεχνολογίες έχουν διεισδύσει πλέον και στο NBA, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του Στεφ Κάρι να έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ειδικά ρομπότ για τη διευκόλυνση των προπονήσεων της ομάδας.

Σε ένα νέο video μάλιστα, ο Στεφ Κάρι έδειξε τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται στις προπονήσεις των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, τα οποία και φαίνεται να “μαζεύουν” ριμπάουντ και να επιστρέφουν τις μπάλες στους παίκτες.

Με βάση τεχνολογίες κίνησης, τα ρομπότ αντιλαμβάνονται την πορεία της μπάλας και τη βάζουν σε ειδικό καλάθι από το οποίο και τις επιστρέφουν στη συνέχεια στους παίκτες που βρίσκονται σε θέση για σουτ.

Warriors using robots that rebound and pass in practice



