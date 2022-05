Ο Στεφ Κάρι αναδείχθηκε MVP των τελικών της Δύσης και σήκωσε… δύο τρόπαια με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, πριν διεκδικήσει το πιο σημαντικό, αυτό του πρωταθλητή του NBA.

Ο Αμερικανός γκαρντ το πανηγύρισε έξαλλα με τους συμπαίκτες του μέσα στο παρκέ, την ώρα που η οικογένειά του “έκλεβε” τα φώτα στις κερκίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύζυγός του, Αΐσα Κάρι και τα δύο τους παιδιά είχαν τις κάμερες πάνω τους, καθώς καμάρωναν για τον Στέφ Κα΄ρι, που επανήλθε στη “μάχη” του τίτλου, μετά από δύο χρόνια ατυχιών και τραυματισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#DubNation, you want the full trophy ceremony?



Yea, we thought so. pic.twitter.com/sCg7TT1VxD