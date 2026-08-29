Παναθηναϊκός: Έξτρα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό εξασφάλισαν οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα στη Super League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας το Λεβαδειακό και πάνω από 1.000 οπαδοί του θα βρεθούν στη Βοιωτία για να ενισχύσουν την ομάδα τους.

Τα πρώτα 800 εισιτήρια που είχε λάβει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξαντλήθηκαν κι επίσημα, με τους “πράσινους” να ενημερώνουν ότι θα ανοίξει μία ακόμη θύρα στο γήπεδο του Λεβαδειακού, με 600 επιπλέον εισιτήρια να είναι διαθέσιμα για τους οπαδούς τους.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει ότι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό και μετά την εξάντληση των εισιτηρίων στη θύρα 4, οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για τη θύρα 5, στην τιμή των 40 ευρώ, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

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