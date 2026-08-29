Μαρία Σάκκαρη –  Ρόμπιν Μοντγκόμερι στον πρώτο γύρο του US Open

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στον πρώτο γύρο του US Open, αφού η Αμερικανίδα τενίστρια πήρε την πρόκρισή της από τα προκριματικά για το κυρίως ταμπλό του τουρνουά.

Η Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 2-1 σετ (2-6, 6-2, 6-2) της Κάρσον Μπρανστίν και πήρε το “εισιτήριο” για το US Open, όπου και θα βρεθεί απέναντι στη Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει ανέβει πλέον στο Νο33 του κόσμου και είναι το φαβορί για την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του αμερικανικού Γκραν Σλαμ, όπου όμως αναμένεται να “μονομαχήσει” με ένα από τα φαβορί του τουρνουά, την Έλενα Ριμπάκινα. Προέχει όμως το εμπόδιο της Μοντγκόμερι, την οποία θα βρει για πρώτη φορά απέναντί της στο τουρ.