Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πολλούς φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, αποτελώντας έναν από τους πιο αγαπητούς τενίστες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται αυτή τη περίοδο στο Χάλε, όπου το απόγευμα (17:00) θα διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά κόντρα στον Νικ Κύργιο.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Μπονζί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποθεώθηκε από τον κόσμο, με αρκετούς νεαρούς φανς του να ουρλιάζουν όταν πλησίασε προς το μέρος τους.

Δείτε το βίντεο:

sold out stefanos tsitsipas concert in halle people are saying it was wild pic.twitter.com/mpSst2pF5z