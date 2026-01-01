Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε Πρωτοχρονιά στην Αυστραλία

Μαζί του ήταν ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο Πέτρος και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Περθ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην Αυστραλία και έκανε Πρωτοχρονιά στο Περθ μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή.

Όπως κάθε χρόνο, τα μέλη της ελληνικής αποστολής για το United Cup γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά στην Αυστραλία, με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τους υπόλοιπους Έλληνες τενίστες να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα από την προετοιμασία τους.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram η Δέσποινα Παπαμιχαήλ:

 
 
 
 
 
Η Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα αύριο (11.00, EΡΤ2) στο Περθ και η πρώτη της αντίπαλος είναι η Ιαπωνία της Ναόμι Οσάκα.

