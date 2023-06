Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την… αρχή και ο Νικ Κύργιος απάντησε μέσω των social media και έβαλε τέλος στην κόντρα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια και μετά τον περσινό τους αγώνα στο Wimbledon.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ότι τα σχόλια που έκανε για τον Νικ Κύργιο στο περυσινό Wimbledon και θεωρήθηκαν ρατσιστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν «παρερμηνευθεί», μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ «Break Point», στο Netflix.

Ο 24χρονος Ελληνας πρωταθλητής, ηττήθηκε από τον Ελληνοαυστραλό, Κύργιο, στο πλαίσιο του τρίτου γύρου στο περυσινό Grand Slam του Λονδίνου και χαρακτήρισε την προσέγγιση του Αυστραλού στο τένις ως «άμαθη», λέγοντας ότι έφερε «αυτήν την στάση του μπάσκετ στο ΝΒΑ» στο άθλημα του τένις.

Ο Τσιτσιπάς επεσήμανε ότι υπήρξε μια «ατυχής παρεξήγηση που έχει μια παραμορφωμένη εικόνα των προθέσεών μου» σε μια μακροσκελή δήλωση που αναρτήθηκε στη σελίδα του στο Facebook.

Τσιτσιπάς: «Κάποιοι παρερμήνευσαν τα σχόλιά μου στο Netflix για τον Κύργιο – Δεν υπάρχει σε αυτά μορφή ρατσισμού»

Η κίνηση αυτή του Στέφανου Τσιτσιπά έφερε το ιδανικό αποτέλεσμα. Ο Νικ Κύργιος απάντησε στην ανάρτηση αυτή, με μια δική του στην οποία κατέληγε ότι όλα είναι καλά μεταξύ τους.

«Ήταν μια πολύ έντονη μάχη. Μερικές φορές ως παίκτες πηγαίνουμε σε αυτές τις συνεντεύξεις Τύπου χωρίς να χωνέψουμε τον αγώνα…. Είχαμε μερικές τρελές μάχες και ξέρω ότι κατά βάθος σου αρέσει το δικό μου τένις. Είναι όλα καλά μεταξύ μας», ανέφερε στο ποστάρισμά του στο twitter

It was a very heated battle sometimes as players we go into these press conferences without digesting the match…. We’ve had some crazy battles and I know deep down you like my brand of tennis we are all good @steftsitsipas https://t.co/5y6dwP5zSM