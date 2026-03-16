Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμεινε εκτός top 50 μετά από οκτώ χρόνια, άνοδος για Μαρία Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε στο Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, “χάνοντας” 8 θέσεις σε σχέση με τη θέση που βρισκόταν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε φτάσει το 2023 να βρίσκεται στο Νο3 του κόσμου, ενώ μέχρι τον Απρίλιο του 2025 ήταν στο Top 10. Η πορεία του όμως στη συνέχεια ήταν καθοδική -έχοντας και τραυματισμούς- και για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2018 βρίσκεται εκτός Top 50 στην κατάταξη της ATP.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κορυφή παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ, παρότι η διαφορά από τον δεύτερο Γιανίκ Σίνερ μειώθηκε μετά την κατάκτηση του Indian Wells από τον Ιταλό. Ο Στέφανος Σακελλαρίδης σημείωσε άνοδο τεσσάρων θέσεων και ανέβηκε στο Νο220.

Στις γυναίκες, η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε μια θέση και πλέον είναι στο Νο33 στη βαθμολογία της WTA, ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα αύξησε τη διαφορά της και παραμένει πρώτη, μετά και το τρόπαιο που πήρε στο masters της Καλιφόρνια.