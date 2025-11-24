Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε στον πατέρα του Απόστολο: «Eίσαι η άγκυρα και η φωτιά μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media, για τον πατέρα του Απόστολο Τσιτσιπά, ο οποίος και γιορτάζει σήμερα 24 Νοεμβρίου, τα γενέθλιά του.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς συμπλήρωσε τα 58 του έτη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του, χαρακτηρίζοντάς τον “άγκυρα” και “φωτιά” της ζωής του.

Πιο συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε τα εξής: «Μια αφιέρωση σε εκείνον που με έμαθε να παλεύω, να μένω προσγειωμένος και να συνεχίζω να είμαι εκεί. Χαρούμενα γενέθλια, μπαμπά. Eίσαι η άγκυρά μου και η φωτιά μου. Προσπαθώ να τα συνεχίσω όλα – με λίγο παραπάνω topspin».

Shoutout to the one who taught me how to fight, stay grounded, and keep showing up.



Happy birthday, Dad. You’ve been my anchor and my fire. Trying to carry it all forward – with just a bit more topspin. pic.twitter.com/xfufYxqDcC — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) November 24, 2025

Στέφανος και Απόστολος έχουν περάσει από διάφορα… κύματα τα τελευταία χρόνια, αλλά πλέον συνεργάζονται ξανά και στο τένις.