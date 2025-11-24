Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε στον πατέρα του Απόστολο: «Eίσαι η άγκυρα και η φωτιά μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media, για τον πατέρα του Απόστολο Τσιτσιπά, ο οποίος και γιορτάζει σήμερα 24 Νοεμβρίου, τα γενέθλιά του.
Ο Απόστολος Τσιτσιπάς συμπλήρωσε τα 58 του έτη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του, χαρακτηρίζοντάς τον “άγκυρα” και “φωτιά” της ζωής του.
Πιο συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε τα εξής: «Μια αφιέρωση σε εκείνον που με έμαθε να παλεύω, να μένω προσγειωμένος και να συνεχίζω να είμαι εκεί. Χαρούμενα γενέθλια, μπαμπά. Eίσαι η άγκυρά μου και η φωτιά μου. Προσπαθώ να τα συνεχίσω όλα – με λίγο παραπάνω topspin».
Shoutout to the one who taught me how to fight, stay grounded, and keep showing up.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) November 24, 2025
Happy birthday, Dad. You’ve been my anchor and my fire. Trying to carry it all forward – with just a bit more topspin. pic.twitter.com/xfufYxqDcC
Στέφανος και Απόστολος έχουν περάσει από διάφορα… κύματα τα τελευταία χρόνια, αλλά πλέον συνεργάζονται ξανά και στο τένις.