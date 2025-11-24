Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε στον πατέρα του Απόστολο: «Eίσαι η άγκυρα και η φωτιά μου»

Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά για τα 58α γενέθλια του πατέρα του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον πατέρα του Απόστολο (Photo by Julian Avram
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον πατέρα του Απόστολο (Photo by Julian Avram/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media, για τον πατέρα του Απόστολο Τσιτσιπά, ο οποίος και γιορτάζει σήμερα 24 Νοεμβρίου, τα γενέθλιά του.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς συμπλήρωσε τα 58 του έτη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του, χαρακτηρίζοντάς τον “άγκυρα” και “φωτιά” της ζωής του.

Πιο συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε τα εξής: «Μια αφιέρωση σε εκείνον που με έμαθε να παλεύω, να μένω προσγειωμένος και να συνεχίζω να είμαι εκεί. Χαρούμενα γενέθλια, μπαμπά. Eίσαι η άγκυρά μου και η φωτιά μου. Προσπαθώ να τα συνεχίσω όλα – με λίγο παραπάνω topspin».

Στέφανος και Απόστολος έχουν περάσει από διάφορα… κύματα τα τελευταία χρόνια, αλλά πλέον συνεργάζονται ξανά και στο τένις.

