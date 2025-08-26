Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στο US Open απέναντι στον Αλεξάντερ Μουλέ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος για την πρώτη του «μάχη» στο US Open, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μουλέ, έχοντας στόχο να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπας βρίσκεται στην 28η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με τον ίδιο να θέλει να κάνει ένα restart στη καριέρα του στο US Open, καθώς στα τέσσερα τελευταία Grand Slam έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη! Αξίζει να σημειωθεί πως στην τελευταία του συμμετοχή στα court, στις 20 Αυγούστου και το τουρνουά του Γουϊσκόνσιν, ο 26χρονος γνώρισε ήττα με 2-0 σετ (3-6, 2-6) από τον Κινέζο Γουντσαοκέτε Μπου.

Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει το Νο38 της κατάταξης, με τους δυο τενίστες να έχουν αναμετρηθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, μετρώντας ισάριθμες νίκες. Ο Γάλλος τενίστας έδειξε καλά δείγματα γραφής στο Γουϊσκόνσιν, όπου ξεπέρασε τον πρώτο γύρο, πριν αποκλειστεί από τον συμπατριώτη του, Μπετσί-Περικάρ.

Σε περίπτωση πρόκρισης ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο είτε τον Γερμανό Ντάνιελ Αλτμάιερ είτε τον ανερχόμενο Σέρβο Χαμάντ Μετζέντοβιτς.

Η αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα γίνει στο court 7 του US Open, ενώ δεν θα καλυφθεί τηλεοπτικά.