Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε την προετοιμασία του για το Monte Carlo Masters παίζοντας με έναν πανέμορφο σκύλο

Έχουμε μπει και επίσημα στη χωμάτινη σεζόν, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να έχει και φέτος γεμάτο πρόγραμμα και να ξεκινάει τους αγώνες του από το Monte Carlo Masters (6-13 Απριλίου).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι και φέτος υπερασπιστής του τίτλου στο Monte Carlo Masters, όπου έχει κατακτήσει τον τίτλο 3 φορές στα 4 τελευταία χρόνια (2021, 2022, 2024).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε ήδη προπονήσεις στις εγκαταστάσεις του τουρνουά, έχοντας για… παρέα έναν πανέμορφο τετράποδο. Ο Σαμ ο σκύλος, μασκότ του Masters, έτρεξε και έπαιξε με τον Έλληνα πρωταθλητή.

Μάλιστα, μετά το φινάλε της προπόνησης του Τσιτσιπά, ο Έλληνας πρωταθλητής έμεινε για να παίξει με το πανέμορφο σκυλί.

Tsitsipas meets Tsitsipaws @steftsitsipas practices with mascot Sam at the #RolexMonteCarloMasters! pic.twitter.com/LyXT1z4vhY