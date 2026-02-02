Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε την προετοιμασία του με την Εθνική Ελλάδας τένις για το Davis Cup

Στις 7-8 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό η παρέα του Στέφανου Τσιτσιπά
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την Εθνική Ελλάδας/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Η Εθνική ομάδα τένις έκανε την πρώτη της προπόνηση για τα παιχνίδια με το Μεξικό στο Davis Cup (7-8/02/26), με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι παρών.

Μαζί με τον Τσιτσιπά προπονήθηκαν οι Σακελλαρίδης, Κουντουράκης και Αζωίδης, υπό τις οδηγίες του Απόστολου Τσιτσιπά. Οι παίκτες εστίασαν σε τεχνικές και τακτικές ασκήσεις, προετοιμάζοντας την ομάδα για τις κρίσιμες αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου.

Στην υπόλοιπη ομάδα αναμένεται να ενταχθεί και ο Γιάννης Ξυλάς, που είχε υποχρεώσεις στο εξωτερικό για να ενισχυθεί περαιτέρω τη Εθνική για τα παιχνίδια με το Μεξικό, που θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβο Ντο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
276
117
105
90
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo