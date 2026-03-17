Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μένει εκτός τουρνουά Βαρκελώνης λόγω κατάταξης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε ακόμα οκτώ θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο. 51 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στα τελευταία τουρνουά έφεραν τον Στέφανο Τσιτσιπά εκτός του Top 50 για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μείνει εκτός λίστας από το τουρνουά της Βαρκελόνης, που θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι τις 19 Απριλίου.

Να σημειωθεί ότι ο Τσιτσιπάς έχει φτάσει τέσσερις φορές στον τελικό του συγκεκριμένου τουρνουά, χωρίς όμως να καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο.

Συνολικά έχει εφτά συμμετοχές στο ATP 500 τουρνουά στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.