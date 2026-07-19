Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε σε σιντριβάνι και πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στο Γκστάαντ, πίνοντας σαμπάνια

Μετά από 16 μήνες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στους τίτλους. Ο Έλληνας τενίστας νίκησε τον Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 και κατέκτησε το Swiss Open στο Γκστάαντ, πανηγυρίζοντας έτσι την κατάκτηση του 13ου τίτλου της καριέρας του.

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας (Νο 85 στον κόσμο) θα κάνει… άλμα στην παγκόσμια κατάταξη μετά από αυτή την εξέλιξη, φτάνοντας στο Νο55! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα μπορούσε παρά να πανηγυρίσει τον τίτλο του στο Γκστάαντ.

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Έχοντας γύρω του τα ball kids του τουρνουά, ο Έλληνας τενίστας μπήκε μέσα στο συντριβάνι που βρίσκεται έξω από την εγκατάσταση που φιλοξένησε το τουρνουά, άνοιξε μια σαμπάνια και “έλουσε” τα παιδιά που πανηγύριζαν για την επιτυχία του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EFG Swiss Open Gstaad (@swissopengstaad)

Φυσικά, ο Τσιτσιπάς ήπιε και μια γουλιά από το μπουκάλι.