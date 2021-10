Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με το δικό του αθλητικό παπούτσι, αφού ανακοίνωσε τη συνεργασία του με γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας παρουσίασε το νέο του παπούτσι μέσα από τα social media, γράφοντας σχετικά: “Δημιουργείται εδώ και μήνες και είμαι χαρούμενος να ανακοινώσω ότι το πρόσωπό μου βρίσκεται σε ένα νέο παπούτσι Adidas”.

Από την πλευρά της, η ίδια η εταιρεία αναφέρει στην ιστοσελίδα της: “Ποιός θα ήταν πιο κατάλληλος από τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον πιο δημοφιλή και νέο παίκτη στην ιστορία της Ελλάδας μέχρι στιγμής, για να τιμήσουμε το αγαπημένο μας άθλημα;”

It’s been months in the making and I’m glad to announce I have my face on an @adidasoriginals shoe! 👀 #createdwithadidas



Only available on https://t.co/RmbQ3fitU9 in Europe and Japan. It’ll be available through Tennis specialists in Europe and North America too! pic.twitter.com/aTxhdk0WL6