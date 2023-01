Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προπονήθηκε με τη φανέλα της Ιαπωνίας στη Μελβούρνη, λίγες μέρες πριν το Australian Open.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε, μάλιστα, στην επιλογή του να φορέσει στην προπόνησή του στη Μελβούρνη τη φανέλα της Ιαπωνίας.

«Η φανέλα αντιπροσωπεύει τη σύνδεση μεταξύ του αθλητισμού και του αρχαίου μαχητικού πνεύματος της Ιαπωνίας», εξήγησε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

«Μια βαθιά κληρονομιά τιμής, επιμονής και αριστείας. Συμβολίζει ακόμα τη σύνδεση μεταξύ του μοντέρνου και του αρχαίου, την ομορφιά της παράδοσης και τη δύναμη του παρόντος», πρόσθεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται σε καλή κατάσταση και θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στο Australian Open.

The jersey represents the connection between sport and the ancient warrior spirit of Japan. A deep cultural heritage of honor, perseverance, and excellence.



It also symbolises the connection between the modern and ancient, the beauty of tradition, and the power of the present. pic.twitter.com/o7YLXsdST8