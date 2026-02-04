Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Ντουμπάι

Οι βασικοί αντίπαλοι του Έλληνα πρωταθλητή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
O Στέφανος Τσιτσιπάς κρατάει το τρόπαιο από το τουρνουά στο Ντουμπάι
O Στέφανος Τσιτσιπάς κρατάει το τρόπαιο από το τουρνουά στο Ντουμπάι / REUTERS / Amr Alfiky

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο 33 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, θα παίξει στο τουρνουά του Ντουμπάι, για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι.

Το τουρνουά του Ντουμπάι θα διεξαχθεί την εβδομάδα 23-28 Φεβρουαρίου, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι έτοιμος να φτάσει και φέτος μέχρι το τέλους του δρόμου.

Ο Ρώσος πρωταθλητής, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ξεχωρίζει ανάμεσα στους βασικούς αντιπάλους του Έλληνα τενίστα.

Στο τουρνουά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αγωνιστεί ακόμα ο Καναδός, Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ (Νο 8 κόσμου), αλλά και ο Ρώσος, Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 14 στην παγκόσμια κατάταξη), που κατέκτησε το τρόπαιο στο Ντουμπάι το 2022.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
128
123
96
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo