Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Ντουμπάι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο 33 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, θα παίξει στο τουρνουά του Ντουμπάι, για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι.

Το τουρνουά του Ντουμπάι θα διεξαχθεί την εβδομάδα 23-28 Φεβρουαρίου, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι έτοιμος να φτάσει και φέτος μέχρι το τέλους του δρόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρώσος πρωταθλητής, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ξεχωρίζει ανάμεσα στους βασικούς αντιπάλους του Έλληνα τενίστα.

Στο τουρνουά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αγωνιστεί ακόμα ο Καναδός, Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ (Νο 8 κόσμου), αλλά και ο Ρώσος, Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 14 στην παγκόσμια κατάταξη), που κατέκτησε το τρόπαιο στο Ντουμπάι το 2022.