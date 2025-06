Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τρολάρει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τη μετακόμισή του στην Αθήνα: «Πότε ανοίγουμε ταβέρνα;»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλησε να κάνει ένα ιδιαίτερο σχόλιο για την επιλογή του Νόβακ Τζόκοβιτς να μείνει μόνιμα στην Αθήνα, με τον «Στεφ» να τον παροτρύνει να ανοίξουν ταβέρνα.

Συγκεκριμένα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος ετοιμάζεται να γίνει… Αθηναίος, αφού σχεδιάζει μαζί με τη σύζυγό του Γέλενα και τα δύο τους παιδιά, Στέφαν και Τάρα, να εγκαθίστανται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, έχει μια ξεχωριστή πρόταση από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Και αυτό διότι ο «Στεφ» ο οποίος γνωρίζει καλά την Αθήνα, με αφορμή μια φωτογραφία που ανάρτησε ο επίσημος λογαριασμός του Wimbledon στο X (πρώην Twitter) από ένα μεταξύ τους αγώνα, ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ένα υποτιθέμενο διάλογο μεταξύ των δυο ανδρών στον οποίο συζητήσουν την προοπτική να επενδύσουν επάνω στην γαστρονομία – μαγειρική της χώρας μας!

«Νόβακ: «Λοιπόν, πότε ανοίγουμε εκείνη την ελληνική ταβέρνα;»

Εγώ: «Όταν επιτέλους μάθεις να φτιάχνεις τζατζίκι χωρίς να χρησιμοποιείς γιαούρτι σόγιας» ήταν το σχόλιο του Τσιτσιπά, το οποίο προκάλεσε αρκετές θετικές αντιδράσεις.

Novak: “So… when are we opening that Greek taverna?”



Me: “When you finally learn how to make tzatziki without using soy yogurt.” https://t.co/0O45o8Ui5B