Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπερασπίζεται τον τίτλο του στο Ντουμπάι: Πρώτος αντίπαλος ο Ούγκο Ουμπέρ

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει πολύ δύσκολο έργο στο αγαπημένο του τουρνουά
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στη δράση, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του στο αγαπημένο του τουρνουά στο Ντουμπάι.

Η πρεμιέρα του Έλληνα πρωταθλητή στο ATP 500 του Ντουμπάι είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα (17:00) της Τρίτης (24/2/2026), με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει τον Ούγκο Ουμπέρ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο 30) κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο και φέτος θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τα σκήπτρα του.

Η αποστολή του Στέφανου Τσιτσιπά μόνο εύκολη δεν είναι, αφού ο Γάλλος προηγείται 3-1 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Αν προκριθεί στη φάση των 16 του τουρνουά, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ρούμπλεφ – Ροαγέ.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORTS 6HD.

