Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε στο Νο43 της παγκόσμιας κατάταξης

Για πρώτη φορά εκτός top40 μετά από 8 χρόνια ο Έλληνας τενίστας
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε αγώνα του στο τουρ / REUTERS

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να “υπερασπιστεί” τους βαθμούς του, στο τουρνουά της Ντόχα του Κατάρ με αποτέλεσμα τη μεγάλη πτώση του στην παγκόσμια κατάταξη του τένις.

Με τον αποκλεισμό του στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ντόχα, από τον Ούγκο Ουμπερ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπεσε στο Νο43 της παγκόσμιας κατάταξης και πλέον έχει μπροστά του… Γολγοθά, για να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις του κόσμου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, είχε να βρεθεί εκτός top40 στην ATP, από το Μάιο του 2018, αλλά με δεδομένο ότι η περσινή σεζόν του, δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, μπορεί να ελπίζει σε άμεση επάνοδο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το top20.

