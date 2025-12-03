Αθλητικά

Ο Στέφανος Τζίμας αποχώρησε τραυματίας από το Μπράιτον – Άστον Βίλα

Μεγάλη ατυχία για τον Έλληνα νεαρό επιθετικό
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Matthew Childs

Η πρώτη παρουσία του Στέφανου Τζίμα στην αρχική ενδεκάδα της Μπράιτον στην Premier League συνδυάστηκε με τραυματισμό για τον Έλληνα επιθετικό.

Ο Στέφανος Τζίμας τραυματίστηκε στο 24′ του Μπράιτον – Άστον Βίλα, σε μια προσπάθεια να πιέσει τον Πάου Τόρες ψηλά στο γήπεδο. Την ώρα που έκλεινε τον αντίπαλό του, το πόδι του “κόλλησε” στο χορτάρι.

Ο Τζίμας έπεσε αμέσως στο έδαφος και έμεινε εκεί για περίπου πέντε λεπτά, δείχνοντας πως είχε έντονη ενόχληση στο γόνατό του. Το ιατρικό επιτελείο μπήκε γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο, όμως ο νεαρός επιθετικός δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Χίσενγουλντ.

