Ο Στέφανος Τζίμας πέτυχε δυο γκολ με την Μπράιτον – Βασικός και ο Μπάμπης Κωστούλας

Το ελληνικό δίδυμο της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας, αρχίζει σιγά-σιγά να βρίσκεται τα… πατήματά του και όπως φαίνεται δεν είναι πολύ μακριά η μέρα που θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά στην αποστολή των «γλάρων» σε παιχνίδι της Premier League.

Ιδιαίτερα ο Σταύρος Τζίμας δείχνει να βρίσκεται λίγο… πιο μπροστά από τον Κωστούλα – σε βαθμό ετοιμότητας – σκοράροντας ξανά για την Μπράιτον, έστω και σε φιλικό ματς με επίλεκτους free agents παίκτες.

Μετά το επίσημο ντεμπούτο του απέναντι στην Όξφορντ για το Λιγκ Καπ, όπου σκόραρε δύο φορές, ο 19χρονος επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα σε ματς προετοιμασίας των «γλάρων» απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Τζίμας αρχικά σκόραρε με όμορφη κεφαλιά, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης έβαλε και δεύτερο γκολ, με μία α λα Πανένκα εκτέλεση πέναλτι!

Tzimas with two goals today and one of them being this panenka against a PFA XI pic.twitter.com/fNfkt5Dfxp — SEAGULLS SOCIAL (@SeagullsSocial) September 2, 2025

