Ο Στέφανος Τζίμας υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας, καθώς ο 19χρονος επιθετικός της Μπράιτον υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για πολλούς μήνες.

Τα νέα δεν θα μπορούσαν να ήταν χειρότερα για τον Στέφανο Τζίμα, η χρονιά για τον οποίο ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Ο νεαρός διεθνής Έλληνας επιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και θα επιστρέψει στη δράση από την επόμενη σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζίμας τραυματίστηκε σε μια ανύποπτη φάση στο πρώτο μέρος του αγώνα Μπράιτον – Άστον Βίλα, που διεξήχθη στις 3 Δεκεμβρίου

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ στάθηκε τρομερά άτυχος, καθώς είχε αρχίσει να καθιερώνεται στην Μπράιτον. Στο παιχνίδι που τραυματίστηκε, ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός στην Premier League, ωστόσο το όνειρο του κράτησε για μόλις 24 λεπτά, καθώς στη συνέχεια αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις στο γόνατο.