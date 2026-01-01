Ο Στίβεν Τσούμπερ διέκοψε το συμβόλαιό του στη Ζυρίχη

Ο Στίβεν Τσούμπερ δεν θα ολοκληρώσει τη σεζόν στην Ελβετία, αφού αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Ζυρίχη, μετά από σχεδόν ένα χρόνο στην ομάδα της πατρίδας του.

Μετά το πέρασμά του από την ΑΕΚ, ο Στίβεν Τσούμπερ επέστρεψε στην Ελβετία για λογαριασμό της Ζυρίχης, αλλά ο ίδιος ανακοίνωση τη διακοπή του συμβολαίου του, παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις του με τη φανέλα της (12 γκολ και 7 ασίστ σε 40 αγώνες).

Πιο συγκεκριμένα, ο Τσούμπερ έγραψε σε ανάρτησή του τα εξής: «Με μεγάλη ευγνωμοσύνη αποφάσισα να διακόψω πρόωρα το συμβόλαιο μου με τη Zυρίχη. Σε αυτή τη σύντομη, έντονη περίοδο, μου επέτρεψαν να νιώθω κάθε μέρα τι σημαίνει αυτή η ομάδα για τους ανθρώπους.

Σας ευχαριστώ για την τεράστια στήριξη και τις ξεχωριστές στιγμές – Θα τις θυμάμαι πάντα. Από καρδιάς εύχομαι στη Ζυρίχη μόνο τα καλύτερα για το μέλλον».