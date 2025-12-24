Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς έγινε ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία της Euroleague

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου στην ήττα κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και έγινε ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία της Euroleague.

Σε ηλικία 76 χρονών, τριών μηνών και 25 ημερών ο Πέσιτς επέστρεψε στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου μετά από δέκα χρόνια και αυτόματα έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία προπονητής της Euroleague, ξεπερνώντας τον Άιτο Ρενέσες.

Ο Ρενέσες ήταν 74 χρονών, τεσσάρων μηνών και 19 ημερών στο τελευταίο του παιχνίδι στη διοργάνωση στον πάγκο της Άλμπα Βερολίνου του 2021.

Η Μπάγερν ηττήθηκε 82-72 από την ομάδα του Ιτούδη και ο Σέρβος προπονητής ξεκίνησε με το αριστερό την πορεία του στον πάγκο των Βαυαρών.

«Κάποιες στιγμές ένιωθα ότι η Χάποελ έπαιζε πέντε εναντίον μηδέν. Οι αντίπαλοι πρέπει να νιώθουν την παρουσία μας και τη σκληράδα μας. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν λίγο καλύτερο, αλλά το καθήκον μας είναι να βελτιώσουμε την άμυνά μας για τα επερχόμενα παιχνίδια, είτε στο γερμανικό πρωτάθλημα, είτε στην Euroleague», υποστήριξε μετά το ντεμπούτο του στέλνοντας σαφές μήνυμα στους παίκτες του.