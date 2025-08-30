Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν «καυτός» και MVP του αγώνα στο Κύπρος – Ελλάδα

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας είχε εξαιρετικό τον Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στην Κύπρο και έφθασε εύκολα στη νίκη με 96-69, στη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός και τον Κώστα Σλούκα να αγωνίζεται ελάχιστα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βγήκε… μπροστά και “καθάρισε” το ματς για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας κόντρα στην Κύπρο, οδηγώντας την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στο 2/2 στο Eurobasket.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ πέτυχε 8 γρήγορους πόντους, δίνοντας την απαραίτητη ώθηση στην Εθνική Ομάδα μετά το νευρικό ξεκίνημα και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους (2/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές) και 2 ασίστ, όντας ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης.

Ο Ντόρσεϊ επιβεβαίωσε ότι αποτελεί σημαντικό επιθετικό “όπλο” για την ομάδα του Σπανούλη.