Ο Ταϊρίκ Τζόουνς στην αποστολή του Πεναρόγια για το Βαλένθια – Παρτιζάν

Μπορεί οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Τζαμπάρι Πάρκερ να βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου από την Παρτιζάν, ωστόσο ακολουθούν κανονικά την αποστολή στην Ισπανία για τον αγώνα με τη Βαλένθια.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα αποχωρήσει από την Παρτιζάν τις επόμενες μέρες και επιθυμία του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, έχοντας έρθει σε συμφωνία με τους Πειραιώτες.

Αύριο Τρίτη (30/12/2025), η Παρτιζάν αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια για τη 19η αγωνιστική της Euroleague και όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ από τη Σερβία ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τζαμπάρι Πάρκερ θα ταξιδέψουν με την αποστολή του Πεναρόγια.

Αμφότεροι αναμένεται να αποχωρήσουν από τη σερβική ομάδα μετά από αυτό το παιχνίδι.