Ο Ταϊρίκ Τζόουνς συστήθηκε με κάρφωμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο ντεμπούτο του με την Καρδίτσα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακό στο παιχνίδι της GBL με αντίπαλο την Καρδίτσα και πέτυχε άμεσα το πρώτο του καλάθι με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό.

Ο Ολυμπιακός έχει πλέον μία από τις πιο δυνατές γραμμές ψηλών στην Ευρώπη με τον Τζόουνς να δείχνει άμεσα στο ντεμπούτο του ότι είναι έτοιμος να συνεισφέρει και στα παιχνίδια της GBL, αλλά κυρίως σε αυτά της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κάρφωμά του σίγουρα θα μπορούσε να είναι πιο εντυπωσιακό, διότι έτσι έχει συνηθίσει όσους τον παρακολουθούν τα τελευταία χρόνια, όμως οι φίλοι του Ολυμπιακού γνωρίζουν ότι θα γίνουν μάρτυρες πολλών δυναμικών φάσεων από τον Αμερικανό.

Ο Αμερικανός είχε και μία φάση στην άμυνα, που πίεσε και έκλεψε και ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον χειροκροτήσει.