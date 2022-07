Εντυπωσιάζει ο Ταξιάρχης Φούντας με τις εμφανίσεις του στην DC United. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε τα ξημερώματα της Τρίτης (05/07) το πρώτο χατ τρικ του στο MLS.

Ο Ταξιάρχης Φούντας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της DC United, στην εκτός έδρας νίκη κόντρα στο Ορλάντο με 5-3, σημειώνοντας χατ τρικ.

Ο 26χρονος διεθνής επιθετικός πέτυχε δυο γρήγορα γκολ (στο 5′ και στο 8′), ενώ στο 51′ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για την DC United. Έτσι, ο Φούντας έφτασε τα 9 γκολ σε 10 παιχνίδια με τη φανέλα της ομάδας.

