Ο Ταξιάρχης Φούντας έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την καριέρα του στο MLS, καθώς έφθασε τα πέντε γκολ με μία ασίστ, σε πέντε αγώνες με τη φανέλα της DC United.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός σκόραρε και κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ και μείωσε σε 2-1, επιτρέποντας στην ομάδα του να φύγει τελικά με την ισοπαλία από το ματς.

Ο Φούντας αποκτήθηκε φέτος από την ομάδα της Ουάσινγκτον, η οποία και του προσέφερε συμβόλαιο “μαμούθ”, της τάξης των 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρώην παίκτης της Ραπίντ Βιέννης έχει αρχίσει όμως ήδη να… βγάζει τα λεφτά του, σκοράροντας ακατάπαυστα.

🚕 Massive goal just before the break!@T_Fountas scores his FIFTH of the season 🔥#VamosUnited | #MIAvDC pic.twitter.com/YcHcefviIy