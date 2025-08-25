Ο Ταμπόρδα θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση φαίνεται πως βρίσκεται η μεταγραφή του Βιθέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή. Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν δικό τους τον 24χρονο χαφ της Μπόκα Τζούνιορς, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο «τριφύλλι».

Ο Αργεντινός φέρεται να προτιμάει την προοπτική του Παναθηναϊκού παρά το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει και η Ελλάς Βερόνα. Στην Αργεντινή μάλιστα θεωρούν πως η υπόθεση έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λεάντρο Αγκουιλέρα, η Μπόκα Τζούνιορς βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό, με την πρόταση των «πρασίνων» να φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Το υπόλοιπο 20% αναμένεται να διατηρήσει η Μπόκα, διατηρώντας έτσι ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Ταμπόρδα την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πλατένσε, όπου και κατέγραψε 23 συμμετοχές, 6 γκολ και 1 ασίστ, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και αυξάνοντας τη μεταγραφική του αξία.