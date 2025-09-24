Αθλητικά

Ο Τάσος Δουβίκας είχε γκολ και ασίστ στο Κόμο – Σασουόλο για το Κύπελλο Ιταλίας

Ο 26χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής ξεκίνησε βασικός και έκανε τη διαφορά για την ομάδα του
Ο Τάσος Δουβίκας με τη φανέλα της Κόμο
Antonio Saia/LaPresse via AP

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν πρωταγωνιστής στον αγώνα της Κόμο με τη Σασουόλο για το Κύπελλο Ιταλίας.

Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα φιλοξένησε τη Σασουόλο για το Κύπελλο Ιταλίας, με τον 26χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή να ξεκινάει βασικός και να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση.

Στο δεύτερο λεπτό, πίεσε, έκλεψε την μπάλα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ροντρίγκες, ενώ στο 24′ από πασέρ έγινε σκόρερ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του αντίπαλου τερματοφύλακα με μια υπέροχη κεφαλιά.

Η ασίστ και το γκολ του Δουβίκα:

Como 2-0 Sassuolo – Anastasios Douvikas 25′ (Coppa Italia)
byu/4gjdtokurwa insoccer

Ο Τάσος Δουβίκας άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo