Ο Τάσος Δουβίκας είχε γκολ και ασίστ στο Κόμο – Σασουόλο για το Κύπελλο Ιταλίας

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν πρωταγωνιστής στον αγώνα της Κόμο με τη Σασουόλο για το Κύπελλο Ιταλίας.

Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα φιλοξένησε τη Σασουόλο για το Κύπελλο Ιταλίας, με τον 26χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή να ξεκινάει βασικός και να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση.

Στο δεύτερο λεπτό, πίεσε, έκλεψε την μπάλα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ροντρίγκες, ενώ στο 24′ από πασέρ έγινε σκόρερ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του αντίπαλου τερματοφύλακα με μια υπέροχη κεφαλιά.

Η ασίστ και το γκολ του Δουβίκα:

Jesús Rodriguez | Como 1-0 Sassuolo pic.twitter.com/ynqaokoMjq
September 24, 2025

Ο Τάσος Δουβίκας άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.