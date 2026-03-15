Ο Τάσος Δουβίκας οδηγεί τη Κόμο στο Champions League: Υπέγραψε με γκολ την ανατροπή κόντρα στη Ρόμα

Την τέταρτη σερί νίκη της στη φετινή Serie A πανηγύρισε η Κόμο. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεκας επικράτησε με ανατροπή της Ρόμα με 2-1, με τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει δίχτυα.

Η φοβερή Κόμο βρίσκεται μόνη στην τέταρτη θέση της Serie A και κάνει όνειρα για το Champions League, με την παρέα του Τάσου Δουβίκα να φτάνει τους 54 βαθμούς μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ρόμα.

Οι “τζαλορόσι” του Κώστα Τσιμίκα, που πέρασε αλλαγή στο 70′, πήραν προβάδισμα με την εκτέλεση πέναλτι του Μάλεν στο 7′, ωστόσο η Κόμο με ηγέτη τον Τάσο Δουβίκα έκανε την ανατροπή εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι αγωνιζόντουσαν με 10 παίκτες από το 64′ μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που δέχθηκε ο Γουέσλεϊ.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ισοφάρισε στο 59′ σε 1-1, σημειώνοντας το 10ο γκολ του στη Serie A, με τον Ντιέγκο Κάρλος να διαμορφώνει στο 79′ το τελικό 2-1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:

Τορίνο – Πάρμα 4-1

Ίντερ – Αταλάντα 1-0

Νάπολι – Λέτσε 2-1

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1

Βερόνα – Τζένοα 0-2

Πίζα – Κάλιαρι 3-1

Σασουόλο – Μπολόνια 0-1

Κόμο – Ρόμα 2-1

15/03 21:45 Λάτσιο – Μίλαν

16/03 21:45 Κρεμονέζε – Φιορεντίνα

Η βαθμολογία

Ίντερ 68

Μίλαν 60 -28αγ.

Νάπολι 59

Κόμο 54

Γιουβέντους 53

Ρόμα 51

Αταλάντα 47

Μπολόνια 42

Σασουόλο 38

Λάτσιο 37 -28αγ.

Ουντινέζε 36

Πάρμα 34

Τορίνο 33

Τζένοα 33

Κάλιαρι 30

Λέτσε 27

Φιορεντίνα 25 -28αγ.

Κρεμονέζε 24 -28αγ.

Πίζα 18

Βερόνα 18