Ο Τάσος Δουβικάς οδηγεί την Κόμο στο Champions League: 11ο γκολ για τον Έλληνα επιθετικό

Ακόμα ένα βήμα για την έξοδο στο Champions League της νέας περιόδου έκανε η Κόμο. Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα διέλυσε εντός έδρας την Πίζα με 5-0 και ξέφυγε με τρεις βαθμούς από την πέμπτη Γιουβέντους στη Serie A.
Ο Δουβίκας σημείωσε (29’) το 11ο του γκολ-για να κάνει το 2-0 στο ματς- στην Serie Α (14 μαζί με τα 3 στο Κύπελλο) και έχει μπροστά του στον πίνακα των σκόρερ μόνο τον Λαουτάρο Μαρτίνες (Ιντερ), που έχει 14 γκολ. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έγινε αλλαγή στο 59’ , παραχωρώντας τη θέση του στον Αλβάρο Μοράτα.
Ντιάο (7’), Μπατούρινα (48’), Πας (75΄) και Περόνε (81’) σημείωσαν τα άλλα γκολ για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας που φιγουράρει στην τέταρτη θέση.
Η βαθμολογία (σε 29 αγώνες)
Ίντερ 68
Μίλαν 63 -30αγ.
Νάπολι 62 -30αγ.
Κόμο 54
Γιουβέντους 54 -30αγ.
Ρόμα 51
Αταλάντα 47
Μπολόνια 42
Λάτσιο 40
Σασουόλο 39 -30αγ.
Ουντινέζε 39 -30αγ.
Πάρμα 34 -30αγ.
Τζένοα 33 -30αγ.
Τορίνο 33 -30αγ.
Κάλιαρι 30 -30αγ.
Φιορεντίνα 28
Λέτσε 27
Κρεμονέζε 27 -30αγ.
Πίζα 18
Βερόνα 18