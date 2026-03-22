Ο Τάσος Δουβικάς οδηγεί την Κόμο στο Champions League: 11ο γκολ για τον Έλληνα επιθετικό

Ακόμα ένα βήμα για την έξοδο στο Champions League της νέας περιόδου έκανε η Κόμο. Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα διέλυσε εντός έδρας την Πίζα με 5-0 και ξέφυγε με τρεις βαθμούς από την πέμπτη Γιουβέντους στη Serie A.

Ο Δουβίκας σημείωσε (29’) το 11ο του γκολ-για να κάνει το 2-0 στο ματς- στην Serie Α (14 μαζί με τα 3 στο Κύπελλο) και έχει μπροστά του στον πίνακα των σκόρερ μόνο τον Λαουτάρο Μαρτίνες (Ιντερ), που έχει 14 γκολ. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έγινε αλλαγή στο 59’ , παραχωρώντας τη θέση του στον Αλβάρο Μοράτα.

Ντιάο (7’), Μπατούρινα (48’), Πας (75΄) και Περόνε (81’) σημείωσαν τα άλλα γκολ για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας που φιγουράρει στην τέταρτη θέση.

Η βαθμολογία (σε 29 αγώνες)

Ίντερ 68

Μίλαν 63 -30αγ.

Νάπολι 62 -30αγ.

Κόμο 54

Γιουβέντους 54 -30αγ.

Ρόμα 51

Αταλάντα 47

Μπολόνια 42

Λάτσιο 40

Σασουόλο 39 -30αγ.

Ουντινέζε 39 -30αγ.

Πάρμα 34 -30αγ.

Τζένοα 33 -30αγ.

Τορίνο 33 -30αγ.

Κάλιαρι 30 -30αγ.

Φιορεντίνα 28

Λέτσε 27

Κρεμονέζε 27 -30αγ.

Πίζα 18

Βερόνα 18