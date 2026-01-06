Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε δυο γκολ στην τριάρα της Κόμο στην έδρα της Πίζα

Αν και αρχικά ζορίστηκε στην έδρα της Πίζα, η Κόμο κατάφερε να πάρει το “διπλό” στο ματς για τη 19η αγωνιστική της Serie A, με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει δυο γκολ για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας στο 0-3 που έκανε.

Ο Τάσος Δουβίκας σημείωσε δυο γκολ για την Κόμο και έφτασε τα 6 γκολ τη φετινή σεζόν στη Serie A. Ο Έλληνας επιθετικός έκανε το 2-0 γι τους φιλοξενούμενους στο 76′ ενώ διαμόρφωσε το τελικό 0-3 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με τη νίκη της αυτή, η Κόμο έφτασε τους 33 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, που δίνει “εισιτήριο” για το Champions League της νέας σεζόν.